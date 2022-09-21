Miha Zajc: 'Fenerbahçe'de neden oynamıyorum, bilmiyorum'

"JOSHUA KING İLE BU MAÇI KONUŞTUK"

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, ülkesinin milli takım kampında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'de aldığı sürelerin düşmesiyle ilgili gelen soruya Zajc, "Neden bilmiyorum. Bir cevabım yok. Oynayamadığım için kendim de çok şaşırdım. Öncesinde düzenli olarak ilk 11'de oynuyordum. Umarım, milli takım arasından sonra bu durum değişir. Belki biraz daha dinlenmiş olmak bana iyi gelir." cevabını verdi.Norveç ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Slovenya'nın yıldızı, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Joshua King ile bu maç hakkında konuştuğunu belirterek "Bu maç hakkında uzun uzun konuştuk. Norveçliler, bizim nasıl bir takım olduğumuzu bilmiyorlar. Oslo'daki maçta ise bizi tanıyacaklarını söyledim." cevabıyla konuşmasını noktaladı.