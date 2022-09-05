Fenerbahçe , Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek Konya yenilgisinin yaralarını sardı. Sarı-Lacivertliler'de Miguel Crespo, adeta maçın gizli kahramanı oldu.25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ilk kez 11'de şans bulduğu mücadelede adeta orta sahaya hükmetti.Arao ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Crespo, sahada kaldığı 79 dakika boyunca Kayserili oyunculara adeta nefes aldırmadı. Miguel Crespo, tam 17 sahipsiz top kazanarak bu alanda lig rekoru kırdı.Portekizli futbolcu, girdiği 21 ikili mücadelenin 13'ünü, 2 hava topu mücadelesinin 2'sini de kazandı. 25 yaşındaki oyuncu 2 çalım denemesinde başarı sağladı, 3 top kaptı ve tam 6 kez faulle durduruldu.Miguel Crespo ayrıca 2 de şut pası verdi. Portekizli yıldız, bu performansıyla, kendisine bu sezon fazla şans vermeyen hocası Jorge Jesus'a adeta,mesajını gönderdi. Jesus da öğrencisinin futbolundan fazlasıyla memnun kaldı.