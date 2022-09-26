Fenerbahçe'de Miguel Crespo formu ile yine takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Geçen sezon transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre varken takıma katılan Portekizli oyuncu, Vitor Pereira döneminde önce adaptasyon süreci yaşadı. Sonrasında şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal döneminde aldığı süreleri artırdı.



YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR



Başarılı orta saha, bu sene de formayı bırakmayacağının mesajını verdi. Yaz döneminde yaşadığı sakatlığın ardından hazırlık müsabakalarında ve ilk resmi maçlarda nispeten daha az süre alan Crespo, son haftalarda yine adından söz ettiriyor.



AVRUPA'DA ZİRVEYE OYNUYOR



Portekizli oyuncu, sergilediği performansla Avrupa'da da zirveye oynuyor. Crespo, Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha konumunda. 26 yaşındaki futbolcu, 4.24 ortalamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.









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