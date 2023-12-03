forması giyeniçin Belçika'dan sürpriz biriddiası geldi.Belçika basını,ve'ün Michy Batshuayi ile irtibata geçtiğini yazdı.Haberde;bilgisi paylaşıldı.Taraflarınvurgulandı.Geçen sezon Jorge Jesus döneminde çift forvetli sistemde fırtına gibi esen Michy Batshuayi, İsmail Kartal döneminde yeni sistemle birlikte geri plana düştü.30 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı ve 755 dakika sahada kaldı. Belçikalı golcü bu süreçte 5 gol sevinci yaşadı. Michy Batshuayi aynı zamanda 3 asist üretti.Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.Standard Liege altyapısında futbola başlayan Michy Batshuayi daha sonra Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Michy Batshuayi için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.Belçika Milli Takımı'nda 53 maça çıkan yıldız futbolcu, 27 gol sevinci yaşadı.