Michael Jordan, NASCAR takımı kuruyor!

Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, yeni bir NASCAR yarış arabası takımı kurmak için Denny Hamlin ile ortak olacağı ve Bubba Wallace'ın, takımın ilk sürücüsü olmasına karar verildiği bildirildi.



Jordan, yayınladığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:



"Arkadaşım Denny Hamlin ile ortak olarak kendi yarış takımıma sahip olma ve bizim için Bubba Wallace'ın sürücü olması fırsatı, benim için oldukça heyecan verici. Tarihsel olarak NASCAR çeşitlilikle hep sıkıntı çekmiştir ve çok az siyahi takım sahibi olmuştur. Zamanlama, NASCAR sosyal değişime gittikçe daha fazla evrildiği ve bunu kucakladığı için mükemmel görünüyordu. Sistemik ırkçılıkla mücadele etmek için yaptığım son taahhütlere ve bağışlara ek olarak, bunu yeni bir izleyici kitlesi yetiştirmek ve yarışlarda siyahilere daha fazla fırsat açmak için bir şans olarak görüyorum."



Hornets için saha kenarı koltuklarında sezonluk bilet sahibi olan Hamlin, üç kez Daytona 500 kazananı olmuştu.



Ekip, Joe Gibbs Racing ile uyumlu tek arabalı bir Toyota girişine sahip olacak.



Hamlin ise şunları kaleme aldı:



"On bir yıl önce, Michael Jordan'la o zamanki bir Charlotte Bobcats maçında tanışmış ve hızlıca arkadaş olmuştum. Kısa bir süre sonra Jordan markasına ilk NASCAR sporcusu olarak katılmıştım. Arkadaşlığımız yıllar içinde büyüdü ve şimdi bunu bir sonraki aşamaya taşımaya hazırız. Sürücüye karar vermek kolaydı, Bubba Wallace olmalıydı."



