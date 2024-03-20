Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards arasında benzerlikler gördüğü iddia edildi.



Fox Sports'tan Chris Broussard, FS1'ın 'First Things First' isimli programında Jordan'ın Edwards ile oyunları arasında benzerlikler gördüğünü resmen doğruladığını söyledi:



"Bugün GOAT ile iletişime geçtim, Michael Jordan'la. Ve Jordan, oyunlarında benzerlikler olduğunu söyledi. O da kabul etti. Yani eğer Jordan benzerlikler olduğunu söylüyorsa, benzerlikler vardır."



Wolves'ta bir süperstar olarak yükselen Edwards, zihniyeti, tarzı, atletizmi ve genel oyunu dolayısıyla tüm sezon boyunca Jordan'la karşılaştırılmıştı.



Edwards ve Jordan arasındaki karşılaştırmalar, geçtiğimiz Kasım ayında bir NBA scout'ının ESPN'den Tim MacMahon'a Edwards'ın "yeni Michael Jordan" olduğunu söylemesiyle kızışmaya başlamıştı.



Milwaukee Bucks'ın tecrübeli oyuncusu Patrick Beverley de Kasım ayında muhabirlere verdiği demeçte, "en başından beri herkese Edwards'ın Michael Jordan olma şansı olduğunu söylediğini" belirtmişti.



22 yaşındaki Edwards, bu sezon 65 maçta 26,6 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 46,7 saha içi ve %37,0 üçlük isabeti oranına sahip.





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