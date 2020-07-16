Michael Frey: "Fenerbahçe'de yeniden doğacağım"

Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklayan Michael Frey yeni bir açıklama daha yaparak Fenerbahçe'de yeniden doğacağını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Michael Frey: 'Fenerbahçe'de yeniden doğacağım'
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16 Temmuz 2020 15:12
Almanya İkinci Lig kulüplerinden Nürnberg'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Michael Frey kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönerek kamp çalışmalarına katılacağını açıklamıştı.

Frey yeni bir açıklama daha yaparak, "Fenerbahçe'de yeniden doğacağını" dile getirdi. Nürnberg'te hem mental hem de fiziksel oalrak iyi bir dönem geçirdiğinin altını çizen Frey, "Nürnberg'te kısıtlı imkanlarla önemli işler yaptık ve şimdi artık özlediğim Fenerbahçe'ye dönme zamanı geldi. Kendimi mental olarak çok iyi hissediyorum ve fiziksel olarak da diriyim. Fenerbahçe'deki kamp çalışmalarında fark yaratacağımı ve yeniden doğacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



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