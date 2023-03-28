MHK Hakem Kampı yapıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Kampı düzenlendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen, Süper Lig hakemleri, VAR kadrosu ve FIFA kadın hakemlerinin katıldığı kampta teorik ve uygulamalı olarak farklı çalışmalar yapıldı.



Kampta, MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa, UEFA'nın güncel kliplerini kullandığı teknik sunumları hakemlere aktarıldı. MHK üyesi Ali Kızılet de atletik performans konusunda sunum yaptı.





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