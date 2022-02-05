Metin Öztürk: 'Sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız'

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Mevcut yönetimi eleştiren Metin Öztürk, "Şu anda yaşadığım ve sizlerin de yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Faruk Süren başkanımın yıllar önce net bir demeci var. Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum. Seçilirken 5 aday seçime girdi. Herkes projelerini anlattı ve genel kurul seçimini yaptı. 7 ayda geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı. Kulübün mali yükü arttı. Sonra da kümede kalmak için tornistan yapıldı. Üzülerek söylüyorum, sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız. Bir 140 milyon eurodan bahsediliyordu ama ne oldu bilmiyorum. Heralde önümüzdeki ay açıklanacak olan Florya'dan gelecek paralya 4 milyar borcumuzun tamamen silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı, inşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir. Saygılarımı sunuyorum" dedi.



BURAK ELMAS CEVAP VERDİ



"Metin Öztürk çıktı ve kısa konuştu. Sahada ve masada sıfırız dedi. Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkak, bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız."



METİN ÖZTÜRK'TEN KARŞI ATAK



"Burak Elmas, kendisi benden yaş olarak çok küçük olmasına rağmen, politikada benden çok daha usta. Geçmişi de var, ustaları var. Kuyuya çekmeye çalışıyor, kendi başarısızlıklarına bizi alet etmesin. Biz 7 ayda bu kadar sözünden uzak, bu kadar dağılan bir yönetim görmedik."





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