Mesut Bakkal: 'İyi bir final önemliydi'

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, galibiyetin herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.



Geçen hafta ligde kalmayı matematiksel olarak garantilediklerini hatırlatan Bakkal, "15'inci maç 9'uncu galibiyet. Bu kadar ciddi baktığımız bir maçtı. Tabii rakibin eksikleri vardı. Çünkü play-off oynayacaklar. Ona rağmen kazanmasını bildik. 15 maçta 30 puan ve oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum. Denizli'nin belki de bu ligde kalması hakikaten her açıdan önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bakkal, teknik adam olarak göreve geldikten sonra destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Bugün de muhteşem güzel bir taraftar vardı. İyi bitirmek ve iyi bir final önemliydi. Bunu da bitirdik. Mutluyuz tabii. Üstün oynayan takım, üreten takım, gol kaçıran takım bizdik. İyi oynadık ve kazandı çocuklar. Hepsini kutluyorum. Belki de buralara gelene kadar çok zor günler geçirdik. Ama başarmak önemliydi. Denizli'ye ve herkese hayırlı olsun."





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