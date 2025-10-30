30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Merve Dinçel, üst üste 2. kez dünya şampiyonu

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

calendar 30 Ekim 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı.

Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.

İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Ömer Furkan Körpe elendi

Milli sporcu Ömer Furkan Körpe, organizasyonda 4. turda elendi.

Erkekler 74 kiloda mücadele eden Ömer Furkan Körpe, ikinci turda San Marino'dan Stefano Crescentini'yi, üçüncü turda da Yunanistan'dan Charalampos Flouskounis'i yenerek dördüncü tura yükseldi. Bu turda Kazakistan'dan Yergesh Bekassyl'i geçemeyen milli sporcu, şampiyonaya veda etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
