Mert Hakan Yandaş: "Durum çok vahim"

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, yaşanan deprem felaketi ile ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş: 'Durum çok vahim'
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07 Şubat 2023 15:25
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Ülker Stadı'nda başlattığı yardım kampanyası kapsamında açıklamada bulundu.

Dualarının depremzedelerle olduğunu vurgulayan Mert Hakan, "Vatanımıza milletimize baş sağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz altında olanların yakınlarına Allah yardım etsin. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, canımız çok sıkkın. Elimizden bir şey gelmemesi daha üzücü. Ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesindeki yakınlarından haber aldıklarını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Durum gerçekten çok vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun, milletimizin yardımcısı olsun. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke onlara orada sahada yardımcı olabilsek. Bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Konuşacak çok bir şey yok, çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun." 




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