Mert Günok yine kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve bu sezon siyah-beyazlı formayla üçüncü maçına çıkan Mert Günok, Başakşehir karşısında da kalesini gole kapatamadı.



Bu sezon oynadığı Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında 2'şer gol yiyen tecrübeli eldiven, mücadelenin 40. dakikasında Visca'nın şutu sonrası yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşürdü. Siyah-beyazlı kaleci, Okaka ve Gulbrandsen'in gollerine de engel olamadı.



Mert Günok'un kalede olduğu 3 maçta Beşiktaş toplam 7 gol yedi.





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