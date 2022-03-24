Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası'nda finalde!

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor'u 96-93 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir, Türkiye Kupası'nda finalde!
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24 Mart 2022 21:42
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, OGM Ormanspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 96-93 kazandı ve 26 Mart Cumartesi günü oynanacak finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, İbrahim Altıntaş, İsmail Binbir

OGM Ormanspor: Robinson 16, Sevgi Uzun 15, Mc Cowan 20, Damla Gezgin 14, Lucet 12, Gökşen Fitik 14, Meltem Avcı 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 10, Sinem Ataş 2, Fagbenle 21, Hayes 17, Boner 24, Feride Şevval Akalan, Melis Talay 6, Fatmanur Karakaş 2, Esra Ural Topuz 8, Nika Baric 6

1. Periyot: 24-24

Devre: 43-50

3. Periyot: 69-75

Beş faulle çıkan: 36.46 Nika Baric (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

 

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