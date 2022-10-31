Mersin Yenişehir, Bursa'ya acımadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 92-69 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kemal Digilli, Hasan Ok
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Gökşen Fitik 12, Hayes 13, Bonner 17, Jones 9, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 2, Sinem Ataş 14, Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz 2
Bursa Uludağ Basketbol: Davis 7, Gizem Mürüvet Uca 9, Deniz Çolakoğlu 5, Ferda Yıldız 9, Cannon 25, Meryem Gültekin 8, Gonca Karataş 2, İlsu Darıcıoğlu 4
1. Periyot: 25-13
Devre: 45-31
3. Periyot: 67-48
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kemal Digilli, Hasan Ok
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Gökşen Fitik 12, Hayes 13, Bonner 17, Jones 9, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 2, Sinem Ataş 14, Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz 2
Bursa Uludağ Basketbol: Davis 7, Gizem Mürüvet Uca 9, Deniz Çolakoğlu 5, Ferda Yıldız 9, Cannon 25, Meryem Gültekin 8, Gonca Karataş 2, İlsu Darıcıoğlu 4
1. Periyot: 25-13
Devre: 45-31
3. Periyot: 67-48
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