Mersin Spor Kulübü evinde kazanmak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve sezonun ilk yarısında elde ettiği 8 galibiyet ile Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı'nda yeni hedef, pazar günü oynanacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçını kazanmak.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlarla maça hazırlanan Carettalar'da moraller yerinde. Sezonun ilk yarısı ile ilgili değerlendirme yapan Başantrenör Can Sevim, oyuncularının 15 haftalık periyodda sergilediği mücadelenin önemli olduğunu söyledi. Sevim, "2'nci yarının ilk yarıdan daha zorlu geçeceğinin farkındayız. Her takımın hedefleri doğrultusunda kaygı düzeyinin artacağını ve her takımın daha mücadeleci, daha savaşçı, hedeflerine ulaşabilmek için daha çok gayret göstereceğini öngörmemiz lazım. Bu doğrultuda bizim de aynı oranda kendi agresifliğimizi mutlaka artırmamız lazım" dedi.



Sezonun ikinci yarısının ilk maçını Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oynayacaklarını ve Mersinli basketbolseverlerin desteği ile karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini belirten Sevim, "Zor bir ikinci devre bizi bekliyor ve ilk maçı Denizli ile oynayacağız. Evimizde kazanarak ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İlk yarıyı güzel geçirdik, 8 galibiyet aldık. Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazandık. Haftaya da oradaki rakibimiz belli olacak ve nerede oynayacağımız da belli olacak. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Motivasyonumuz gayet iyi. Zor maçlar kazandık, kazanmamızın daha olası olduğu bazı maçlar kaybettik ama oyuncularımın ilk yarı çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Daha iyisini yapabilecek potansiyelimiz ve gücümüz olduğunu biliyoruz. İkinci yarıda bu gücü ortaya çıkartmaya çalışacağız" diye konuştu.



'EVİMİZDE GALİBİYET İSTİYORUZ'



Oyunculardan Emre Tanışan ise Türkiye Kupası'na katılarak ilk yarı için en önemli hedeflerden birini başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Takımda moral ve motivasyonun çok iyi olduğunu ve sezon sonu play-off hedefi için her maça galibiyet parolası ile çıktıklarını vurgulayan Tanışan, "İyi hazırlanıyor ve iyi çalışıyoruz. Umarım her şey yolunda gidecek. Evimizde, taraftarımızın önünde galibiyet istiyoruz. Taraftarlarımız gelsinler bizi burada desteklesinler. Bu uzun bir yol aslında ve orada hep birlikte olmak keyifli" ifadelerini kullandı.



'ÇOK BÜYÜK İŞ BAŞARDIK'



Ligin ilk yarısında elde edilen sonucun önemli olduğunu söyleyen Tevfik Akdamar ise "Geride bıraktığımız ilk devre sonunda daha iyi yerlerde olabilirdik ama geldiğimiz noktada çok büyük bir iş başardık. Şehri iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Denizli maçına gelecek olursak; evimizde zor bir maça çıkacağız. Denizli'nin galibiyete ihtiyacı var. Maçı çok istediklerini biliyoruz. Biz de antrenmanlarımızı staffımızın eşliğinde buna göre yapıyoruz. Kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz çünkü. Umarım kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.



26 Ocak günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.