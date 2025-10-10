10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Menemen FK'da Bilal Kısa eski takımına karşı

Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, eski takımı Bursaspor'a bu kez rakip olacak.

calendar 10 Ekim 2025 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da Bilal Kısa eski takımına karşı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 14 puanla 4'üncü basamakta yer alan Menemen FK'da bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Bilal Kısa, futbolculuk döneminde formasını giydiği Bursaspor'a bu hafta rakip olacak.

Grupta Bursaspor, aynı periyotta 15 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Menemen FK randevusunda İzmir ekibinin teknik patron Bilal Kısa, futbolcuyken başarısı için ter döktüğü Bursaspor'u bu kez dize getirmenin planlarını yapıyor.

2016-17 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig'de 13 maça çıkan Bilal Kısa, kupada 3 müsabakada ter döktü. Genç teknik adam, 2017-18'de Bursa ekibiyle 2 maça çıkıp devre arasında kulüpten ayrıldı.

Futbol kariyerinde Fenerbahçe'de profesyonel olup İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor kulüplerinde top koşturan Bilal Kısa, A Milli Takım formasıyla 7 kez mücadele verdi. Kısa, Galatasaray ve Akhisarspor'la 1'er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.