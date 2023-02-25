Menemen FK'da 3 kritik hafta olacak

Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın yol haritasını belirledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da 3 kritik hafta olacak
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25 Şubat 2023 17:21
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa geçen Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın yol haritasını belirledi.

Takımının yi bir çıkış yakaladığını ifade eden Töraydın, "Sezonun ilk yarısında çok gol yiyen bir takımdık. Savunmadaki sorunlarımızı çözdük. Ligler yeniden başladıktan sonra önümüzdeki 3 maçta 24Erzincanspor, Düzcespor ve İnegölspor'la karşılaşacağız. Bu maçlar bizim akıbetimizi belirleyecek. Bu karşılaşmalarını kayıpsız geçersek yukarı bölgeler için çok daha rahat bir duruma geleceğiz" dedi. 
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