Meksika Açık'ta kazanan Alex De Minaur

Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Tommy Paul'ü 2-1 yenen Alex De Minaur, kupanın sahibi oldu.
Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, dünya 22 numarası Avustralyalı De Minaur ile dünya 23 numarası ABD'li Paul karşılaştı.
2 saat 27 dakika süren mücadelenin ardından De Minaur, rakibini 3-6, 6-4, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk ATP 500 zaferine ulaştı.
Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, dünya 22 numarası Avustralyalı De Minaur ile dünya 23 numarası ABD'li Paul karşılaştı.
2 saat 27 dakika süren mücadelenin ardından De Minaur, rakibini 3-6, 6-4, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk ATP 500 zaferine ulaştı.
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