Meksika Açık'ta kazanan Alex De Minaur

Meksika Açık Tenis Turnuvası'nı Alex De Minaur kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Meksika Açık'ta kazanan Alex De Minaur
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2023 19:09
Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Tommy Paul'ü 2-1 yenen Alex De Minaur, kupanın sahibi oldu.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvasının finalinde, dünya 22 numarası Avustralyalı De Minaur ile dünya 23 numarası ABD'li Paul karşılaştı.

2 saat 27 dakika süren mücadelenin ardından De Minaur, rakibini 3-6, 6-4, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk ATP 500 zaferine ulaştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ