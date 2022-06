Mehmet Yeşil Yeşil: 'Ali Gürbüz'ün kemer senesi'

648. ve 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'ın bu yıl farklı olacağını söyledi.



Er Meydanı'nın tecrübeli başpehlivanlarından Yeşil, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son hazırlıklarını Edirne'de yapmaya başladı.



Yeşil, AA muhabirine Kırkpınar'ın heyecanının diğer güreşlerden farklı ve hedefinin her zaman altın kemer kazanmak olduğunu ifade etti.



"Hedefimiz her zaman altın kemeri kazanmak." diyen Yeşil, "Altın kemer kazanmış sporcuların ikincilik, üçüncülük gibi hedefi olamaz. Her zaman Kırkpınar'a bu hedefle geldim. Bizim gibi pehlivanların hedefi kemeri boynuna takmaktır." ifadelerini kullandı.



Yeşil, bu yılın Ali Gürbüz'ün kemer senesi olduğu için farklı bir heyecana sahip olduğunu vurguladı.



Başpehlivanların Kırkpınar öncesindeki güreşlerde yüksek performans gösterdiğine dikkati çeken Yeşil, "Bu sene gerçekten farklı bir sene olacak. Ali Gürbüz'ün kemer senesi, diğer kemer kazanmış pehlivanlar tekrardan altın kemeri boynuna takmak için mücadele ediyor. Diğer genç pehlivanlar da sezona iyi başladı. Onlar da kendini gösterip kürsü heyecanı yaşamak istiyor. Farklı bir Kırkpınar olacak." yorumunda bulundu.



Yeşil, "yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelenen Kırkpınar'da tüm pehlivanların terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine dikkati çekti.



Kırkpınar'a güzel bir kamp dönemiyle hazırlandığını dile getiren Yeşil, "Burada bütün pehlivanlar mücadelelerini sonuna kadar veriyor. Çünkü Kırkpınar onu gerektiriyor. Şimdiden güreşecek bütün pehlivan kardeşlerime, rakiplerime başarılar. Allah herkesin kalbine, gönlüne, emeğine göre versin diyorum." diye konuştu.





