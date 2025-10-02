01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Mehmet Emin Eğilmez, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü!

Milli para atlet Mehmet Emin Eğilmez, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

calendar 01 Ekim 2025 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Mehmet Emin Eğilmez, erkekler 800 metre T20 kategorisinde koştu.

Mehmet Emin, 1.54.34'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak podyumun son basamağında yer aldı.

Öte yandan Muhammet Atıcı da erkekler gülle atma F20 kategorisinde dördüncü oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
