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Mehmet Ekici, 102 gün sonra ilk kez!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında 102 gün sonra Mehmet Ekici'yi ilk 11'de oynattı.

Kaynak: Sporx.com
Mehmet Ekici, 102 gün sonra ilk kez!
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01 Mart 2018 19:25
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sürpriz bir 11 kararı aldı.

Kocaman, bu sezon Fenerbahçe formasını sadece 5 maçta 243 dakika giyen Mehmet Ekici'yi Beşiktaş karşısında ilk 11'e aldı. Ekici, 102 gün sonra ilk kez Fenerbahçe 11'inde yer aldı. Bu sezon 2. kez ilk 11 çıkacak olan Mehmet Ekici, son olarak 19 Kasım tarihinde oynanan Sivasspor maçında forma almış ve 11 dakika sahada kalmıştı.

VALBUENA YİNE YOK

Öte yandan Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında bir kez daha Mathieu Valbuena'ya ilk 11'de şans vermedi. Fransız futbolcu, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında da ilk 11'e alınmamıştı.

KOCAMAN: ''DİNLENME ŞANSIMIZ AZ''

Aykut Kocaman ise maç öncesinde kadro kararını ''Hemen bu maçın arkasından bağlayacağımız lig maçında dinlenme şansımız çok az. Bunu da düşünerek, Beşiktaş maçı da olsa, böyle bir kadro yapmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın böyle bir derdi yok.'' sözleriyle açıkladı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 11'i şu şekilde; Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

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