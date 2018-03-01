Aykut Kocaman ise maç öncesinde kadro kararını ''Hemen bu maçın arkasından bağlayacağımız lig maçında dinlenme şansımız çok az. Bunu da düşünerek, Beşiktaş maçı da olsa, böyle bir kadro yapmak zorunda kaldık. Beşiktaş'ın böyle bir derdi yok.'' sözleriyle açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındateknik direktörü, sürpriz bir 11 kararı aldı.Kocaman, bu sezon Fenerbahçe formasını sadece 5 maçta 243 dakika giyen'yi Beşiktaş karşısında ilk 11'e aldı. Ekici, 102 gün sonra ilk kez Fenerbahçe 11'inde yer aldı. Bu sezon 2. kez ilk 11 çıkacak olan Mehmet Ekici, son olarak 19 Kasım tarihinde oynanan Sivasspor maçında forma almış ve 11 dakika sahada kalmıştı.Öte yandan Aykut Kocaman, Beşiktaş maçında bir kez daha Mathieu Valbuena'ya ilk 11'de şans vermedi. Fransız futbolcu, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında da ilk 11'e alınmamıştı.Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında 11'i şu şekilde; Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado