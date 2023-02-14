Mehmet Büyükekşi: '5 takımın çekilme talebini onayladık'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 5 takımın ligden çekilme taleplerini onayladıklarını duyurdu.



Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını belirtti.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "3-4 Mart tarihleri arasında ligleri başlatma kararı almıştık. 2 ve 3. Lig maçlarımızın da 3-4 Mart veya 4-5 Mart tarihinde başlaması konusunda mutabık kalmıştık. 2. Lig'de Adıyamanspor ve Diyarbekirspor ligden çekildi; deprem bölgemizde olan İskenderunspor'un herhangi bir talebi olmadı, devam edecek. Yine 2. Lig'den Şanlıurfaspor ve Amedspor da lige devam etmek istediklerini söylediler. 3. Lig'de Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor ligden çekildi. 3. Lig'de Karbel Şanlıurfaspor devam etmek istediğini söyledi. Çekilen takımların durumunu onayladık. Hak kaybı olmadan önümüzdeki sezon, bulundukları liglerde devam edecekler. Küme düşme söz konusu olmayacak. Önümüzdeki yönetim kurulu toplantısında küme düşme sayısını belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Büyükekşi, "Kulüplerimizin devam etmek isteyip de kulüp binaları yıkılanlar var. İskenderunspor tamamen bu durumda. 1 futbolcusu, 2 hocası vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyorum. Amedspor, Karaköprüspor, Şanlıurfaspor'un da şu anda depremde herhangi büyük bir sıkıntısı yok. Belli bir süre maçlarını başka bir şehirde oynama talepleri var, değerlendireceğiz. Amedspor, İskenderunspor, Şanlıurfaspor ve Karaköprüspor'un Antalya'da bir kamp yapma talepleri var. Değerlendiriyoruz. O konu hakkında elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu şartlar altında hedefimiz liglerin en isabetli sürede bitirilmesi. İnşallah haziran ayı başına kadar 2. ve 3. Ligleri de bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



"BU TAKIMLARI KABUL ETMEDİK"



Ayrıca Büyükekşi, "Sivas Belediyespor, Tarsus İdmanyurduspor ve Niğdespor çekilmek istediğini ilettiler. Önceki gün kamuoyuna açıkladık. TFF yönetim kurulu olarak bir karar aldık. O kararda devletimizin ilan ettiği 10 tane ildeki uygulanan olağanüstü hal kanunu. OHAL uygulanan illerde çekilme taleplerini onayladık. OHAL dışındaki illerin taleplerini de Kulüpler Birliği aynı görüşü paylaşıyor. Lig sonuncusu veya son iki üç sırasında yer alan kulüpler, bunları reddettik. Bu şekilde yapılacak bir uygulama, birçok kulübümüz farklı düşünmeye sevk eder. Depremden çok büyük yara alan bu 10 ildeki takımlarımıza bu imkanı verdik. Diğer talepleri geri çevirdik." dedi.



DAHA ÖNCE 7 TAKIM ONAYLANMIŞTI



Türkiye Futbol Federasyonu daha önce, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onaylamıştı.





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