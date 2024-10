Mehmet Aurelio: 'En iyi Antalyaspor'u bulmak zorundayız'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray 'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.Mehmet Aurelio yaptığı açıklamada, "İlk yarıya güzel başlamıştık, 10. dakikada duran toptan geriye düştük. Güzel oyuna devam ettik, reaksiyon göstermeye çalıştık. İyi oyunumuzu golle süsleyemeyince tabii ki rakip ikinci golü bulduk. Bu golden sonra modumuz düştü. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. İyi mücadele ettik ama kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Yarından itibaren diğer maçımıza çalışacağız." dedi.Aurelio ayrıca, "Çalışmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Bir an önce oyuncularımızı toparlamak, en iyi Antalyaspor'u bulmak zorundayız." diye konuştu.Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı tebrik ederek, sarı-kırmızlı takımın galibiyeti hak eden taraf olduğunu dile getirdi.Maça iyi başladıklarını ancak 10. dakikada duran toptan yedikleri golle geriye düştüklerini ifade eden Aurelio, "İkinci yarıda da yine iyi oyunumuzu sürdürmeyi düşündük. Beraberlik golünü atamayınca rakip attı. Moralimiz düştü. İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi. Belki de galibiyeti hak eden taraf Galatasaray'dı. Düşük enerjiyi, negatif enerjiyi bir an önce toparlamak istiyoruz. Bir an önce daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor deplasmanında oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." dedi.Aurelio, taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya çağırması ile ilgili soru üzerine ise "Çalışmalarımıza devam etmeyi, sürdürmeyi istiyoruz Antalyaspor en iyisini hak ediyor. Daha iyiyi yapmaya çalışacağız. En iyisini elde edene kadar teknik ekip olarak, Alex hocamızla beraber, oyuncularımızla beraber Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un stadın zeminden şikayetçi olmasına ilişkin ise Aurelio, sahanın şikayet edilecek kadar kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.