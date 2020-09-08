Mbaye Diagne: "Merak etmeyin"

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sakatlığının ufak bir şey olduğunu ve cumartesi günü Gaziantep ile oynanacak maçta sahada olacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Mbaye Diagne: 'Merak etmeyin'
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08 Eylül 2020 19:50
Kasık sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın son antrenmanlarına katılamayan Mbaye Diagne, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Diagne, "Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin, çok iyiyim. Sadece küçük bir şeydi. Cumartesi günü görüşürüz inşallah. King Kong geri döndü." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı." denildi.

Diagne kasığındaki problem nedeniyle Hatay ile yapılan özel maçta da forma giyememişti.



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