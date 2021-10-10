Max Verstappen: 'İstanbul muhteşem bir yer!'

Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'ta ikinci olup şampiyona liderliğini Lewis Hamilton'dan alıp 6 puan öne geçtiği Türkiye GP sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Max Verstappen'in sözleri:



"Türkiye'de tribünleri görmek harikaydı. Hava çok güzel değildi ama tüm hafta çok güzel geçti. İstanbul Park çok güzel bir pist. Türkiye'nin yeniden takvimde olmasına ve buraya yeniden dönmeme sevindim. Şehir merkezinde de kalma fırsatım oldu. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul. Burada olduğum için mutluyum.



İkinci olup podyuma çıktım ve yeniden taraftarları görme fırsatım oldu."



"LASTİKLERİ KORUMAK ZORDU"



"Lastikleri korumakla ilgili zorluklar oldu. Pist geçiş lastikleri için çok kuruydu, kuru hava lastikleri için ıslaktı. Lastikleri korumak zorundaydık. Özellikle sağ taraftaki lastikleri korumaya çalıştık. Kolay değildi ama iyi bir iş çıkardık ve ikincilikten ötürü mutluyum.



İlk olarak ne kadar rekabetçi olacağımızı göreceğiz. Her zaman yarışı kazanmaya çalışırım. Sıradaki yarışlara da bu şekilde yaklaşacağız."



