Mauricio Lemos için İspanya gelişmesi

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe'de hem gidecekler hem de geleceklere dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Son olarak İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, yabancı sınırında yer açmak için Mauricio Lemos'u İspanyol ekiplerinden Rayo Vallecano ve Elche'ye önerdi. Haberde, daha önce Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos'un da İspanya'ya dönüşe sıcak baktığı belirtilirken, Rayo Vallecano ve Elche'nin henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.



2020 yılında Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Mauricio Lemos, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı.

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