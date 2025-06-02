Mateo Kovacic, üç ay yok!

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, ameliyatın ardından sahalardan uzak kalacak.
Aşil tendonundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Hırvat orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Aşil tendonundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Hırvat orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.