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Mateo Kovacic, üç ay yok!

Aşil tendonundan ameliyat olan Manchester City'nin orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

calendar 02 Haziran 2025 13:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mateo Kovacic, üç ay yok!
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Manchester City'nin orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, ameliyatın ardından sahalardan uzak kalacak.

Aşil tendonundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Hırvat orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

Manchester City'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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