Massimo Cellino: 'Nainggolan Roma'ya dönecek'

2010 yılında Cagliari'ye Piacenza takımından transfer edilen Nainggolan, ardından Roma ve Inter gibi takımların formasını giydi ve geçtiğimiz sezon yeniden Cagliari'ye döndü.Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Radja Nainggolan için kulübü Inter'e geri dönüş yolu görünüyor.Şu anda Serie A'da Brescia Başkanlığı'nı yürüten Massimo Cellino, 32 yaşındaki oyuncu için; "" dedi.Radja Nainggolan, bu sezon Cagliari forması ile 24 resmi maça çıktı. Belçikalı orta saha, bu maçlarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.