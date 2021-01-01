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Marv Albert, 55 yıllık spikerlik kariyerini sonlandırdı

Efsanevi basketbol spikeri Marv Albert, geçtiğimiz gece 55 yıllık yayıncılık kariyerini sonlandırarak, ekranlara veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Efsanevi basketbol spikeri Marv Albert, geçtiğimiz gece 55 yıllık yayıncılık kariyerini sonlandırarak, ekranlara veda etti.

Albert, Doğu Konferansı Finalleri'nin sona ermesiyle, kariyerinin resmi olarak son maçında çalışmış oldu.

TNT spikeri, geçtiğimiz Mayıs ayında TNT'nin NBA takvimindeki son maçları olan Doğu Konferansı Finalleri serisinin bitiminde emekli olmayı planladığını duyurmuştu. Bu planına sadık kalan 80 yaşındaki Albert, Milwaukee Bucks'ın Atlanta Hawks'ı altı maçta mağlup etmesi sonrası, ekranlara veda etti.

1967'den beri Albert'ın sesi, New York Knicks ve ABD'deki ulusal NBA maçlarının yanı sıra futbol, hokey, boks, at yarışı ve teniste önemli bir yere sahip olmuştu. Kariyeri Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James gibi oyuncuların yanı sıra, TNT'deki iş arkadaşları Reggie Miller, Charles Barkley ve Shaquille O'Neal'ın oynadıkları dönemi de kapsamıştı.


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