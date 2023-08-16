Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Martin Linnes'ten Galatasaray itirafı!
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16 Ağustos 2023 01:16
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak." ifadelerini kullandı.

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti.

Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, sarı kırmızılı takımla 146 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.

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