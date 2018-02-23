Martin Linnes: ''Cuma oynamayı seviyorum''

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Martin Linnes kısa bir değerlendirmede bulundu.Martin Linnes, Cuma günü oynamayı sevdiğini söylerken şampiyonlukla ilgili de konuştu.''5-0 çok çok iyi bir sonuç. Çok zor bir maç geçmesini bekliyorduk ama maça çok iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Golü erken bulduk ve rakibin erken 10 kişi kalması, bizim de oyun disiplininden kopmamamızla bu sonuç ortaya çıktı.''''Şampiyonluk yarışında puanlar çok yakın. Cuma günü oynamayı çok seviyorum çünkü kazandığınız zaman rakiplerinize bir baskı uyguluyorsunuz. Biz de rakiplerimizi baskıyla bıraktık.''