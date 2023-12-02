Markus Gisdol galibiyet planını anlattı: ''Önde baskı''

Yılport Samsunspor teknik direktörü Markus Gisdol, Adana Demirspor maçı sonunda konuştu.



Markus Gisdol, bugün çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Gisdol, şunları ifade etti:



"Maçtan galibiyetle ayrılmak için çok fazla çalışmıştık. Takımımız bu oyun planına yüzde 100 bir şekilde sadık kaldı. Adana Demirspor'un özellikle evinde oynadığı maçlarda çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Pozisyon bulmak istiyorsak, önde basıp, onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları doğru bir şekilde yapacak olursak puanla ayrılacağımızı da biliyorduk. Sonuç olarak da 3 puan aldık. Evimize o şekilde dönüyoruz. Galibiyetle ayrılmak çok güzel."





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