Mario Götze'nin yeni adresi belli oluyor

Son olarak Dortmund forması giyen Mario Götze, yeni sezonda Hertha Berlin formasını terletecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mario Götze'nin yeni adresi belli oluyor
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02 Ekim 2020 16:27
Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Mario Götze yeni sezonda, Almanya'da kalacak. 2014 Dünya Kupası şampiyonunun, yeni sezonda başkent ekibi Hertha Berlin formasını terletmesi bekleniyor.

Bild'in haberine göre; Hertha Belin teknik direktörü Bruno Labbadia ile orta saha oyuncusu transfer için görüşme yaptı.

"ONA HAYRANIM"

Bruno Labbadia daha önce Götze için; "Onun her zaman hayranıydım. Takıma getirmek için çaba gösteriyoruz." demişti.

Mario Götze, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 21 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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