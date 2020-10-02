Mario Götze'nin yeni adresi belli oluyor

Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Mario Götze yeni sezonda, Almanya'da kalacak. 2014 Dünya Kupası şampiyonunun, yeni sezonda başkent ekibi Hertha Berlin formasını terletmesi bekleniyor.



Bild'in haberine göre; Hertha Belin teknik direktörü Bruno Labbadia ile orta saha oyuncusu transfer için görüşme yaptı.



"ONA HAYRANIM"



Bruno Labbadia daha önce Götze için; "Onun her zaman hayranıydım. Takıma getirmek için çaba gösteriyoruz." demişti.



Mario Götze, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 21 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki orta saha, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



