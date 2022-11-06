Marek Hamsik 2'de 2 peşinde

Marek Hamsik, en son 5 yıl önce Napoli'de başardığı iç sahada üst üste iki maçta gol atma başarısını tekrarlamak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik 2'de 2 peşinde
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06 Kasım 2022 12:40
Sivasspor maçında şık bir gole imza atan Marek Hamsik, Konyaspor filelerini de havalandırması halinde 2017'den sonra bir ilki başaracak.

Slovak yıldız, en son 5 sene önce Napoli formasıyla üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşamıştı.

Abdullah Avcı'nın orta sahadaki lideri olan 35 yaşındaki maestro, Ferencvaros mücadelesinde erken oyundan alınıp zorlu Konyaspor maçına saklanmıştı.

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