Marek Hamsik 2'de 2 peşinde

Sivasspor maçında şık bir gole imza atan Marek Hamsik, Konyaspor filelerini de havalandırması halinde 2017'den sonra bir ilki başaracak.



Slovak yıldız, en son 5 sene önce Napoli formasıyla üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşamıştı.



Abdullah Avcı'nın orta sahadaki lideri olan 35 yaşındaki maestro, Ferencvaros mücadelesinde erken oyundan alınıp zorlu Konyaspor maçına saklanmıştı.





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