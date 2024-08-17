Mardin 1969 Spor'a Süper Lig'den transfer

Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekibi Samsunspor'un oyuncusu Ali Kılıç'ı bir sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mardin 1969 Spor'a Süper Lig'den transfer
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17 Ağustos 2024 15:54
Mardin 1969 Spor, Süper Lig ekibi Samsunspor'un oyuncusu Ali Kılıç'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertli ekip, Samsunspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Kılıç'ı 1 yıllığına kiraladı. Daha önce U18 Milli Takımı'nda da forma giyen Ali Kılıç, kendisini kırmızı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Erzurum kampına katıldı.

Mardin Spor'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağladığımız yetenekli forvet Ali Kılıç Mardin 1969 Spor camiamıza hayırlı olsun. Kendisine başarılı ve bol gollü bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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