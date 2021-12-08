Marco Rose: 'Rakibimizi ciddiye aldık'

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Borussia Dortmund'da teknik direktör Marco Rose maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Rose, Beşiktaş'ı maçın başlangıcından bu yana ciddiye aldıklarını ve 90 dakika boyunca taraftarlara güzel bir maç izlettiklerini söyledi.



45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaşlı Welinton'un kırımızı kart görmesi ve ardından penaltıdan gelen golün takımı daha da rahatlattığını ifade etti.



Beşiktaş maçıyla Şampiyonlar Ligi'ne saygın bir kapanış yaptıklarını anlatan Rose, bundan sonra lige odaklanacaklarını ve oradaki mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.



Alman teknik adam son olarak, "Baştan itibaren iyiydik ve bir noktada golü bulduk. Sonrasında oyun bizim adımıza daha kolay oldu. Topla birlikte etkili işler yaptık. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bile oyunu ve rakibimizi ciddiye aldık. Ancak sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik." ifadelerini kullandı.





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