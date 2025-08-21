Marco Asensio için kritik süre!

Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio, 1 Eylül'e kadar yeni takımına transfer olabilir.AS'ta yer alan habere göre, Marco Asensio, transferi için 10 gün kritik gün geçirecek.Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol futbolcu ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.Marco Asensio, şu ana kadar önemli teklifler aldı ancak bu teklifler, Paris Saint-Germain'i tatmin etmedi. Marco Asensio'nun Avrupa transfer piyasasında hala önemli bir isim olduğuna inanan Paris Saint-Germain, 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Paris Saint-Germain, Asensio için bonservis veya zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.Marco Asensio'yu, transfer döneminin biteceği eylül ayına kadar kritik bir süreç bekliyor. Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği isimleri eylül ayına kadar takımda tutmak istemiyor. Fransız temsilcisi, bu nedenle Asensio için transfer döneminin sonunda isteklerinde değişikliğe gidebilir.Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.