21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
0-164'
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1DA
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-4DA
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
0-139'
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-040'
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-024'
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-282'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-068'
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
1-064'
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-070'
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-367'
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-268'
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-063'
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
0-153'
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
0-040'

Marco Asensio için kritik süre!

Paris Saint-Germain, Marco Asensio ile yollarını ayırmak istiyor. Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen İspanyol futbolcu için 1 Eylül'e kadar kritik bir transfer süreci yaşanacak.

Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio, 1 Eylül'e kadar yeni takımına transfer olabilir.

AS'ta yer alan habere göre, Marco Asensio, transferi için 10 gün kritik gün geçirecek.

PSG'NİN BEKLENTİSİ

Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği İspanyol futbolcu ile kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.


Marco Asensio, şu ana kadar önemli teklifler aldı ancak bu teklifler, Paris Saint-Germain'i tatmin etmedi. Marco Asensio'nun Avrupa transfer piyasasında hala önemli bir isim olduğuna inanan Paris Saint-Germain, 29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Paris Saint-Germain, Asensio için bonservis veya zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

KRİTİK SÜRE

Marco Asensio'yu, transfer döneminin biteceği eylül ayına kadar kritik bir süreç bekliyor. Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği isimleri eylül ayına kadar takımda tutmak istemiyor. Fransız temsilcisi, bu nedenle Asensio için transfer döneminin sonunda isteklerinde değişikliğe gidebilir.

FENERBAHÇE DEVREDEYDİ

Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
