Marcao: "Barcelona için iyi dinlenmemiz gerekiyor"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marcao: 'Barcelona için iyi dinlenmemiz gerekiyor'
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14 Mart 2022 23:54
Galatasaraylı Marcao, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Derbi galibiyeti sonrası Barcelona maçı için iyi dinlenmeleri gerektiğini belirten Brezilyalı stoper, Barcelona'yı elemek için taraftara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İşte Marcao'nun açıklamaları:

"Bütün takım için önemli bir galibiyet. Herkesin elini koyup beraber bir şeyler yapmamız için önemli bir mücadele var önümüzde. Şimdi dinlenmemiz lazım. Çok önemli bir maçımız var Barcelona'ya karşı. İyi dinlenmemiz lazım. Barcelona'yı elememiz için taraftarımıza ihtiyacımız var. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar bizim itici gücümüz. Perşembe günü bekliyoruz onları."

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