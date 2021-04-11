MANU; geriden geldi, Tottenham'ı yıktı!

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Tottenham, Manchester United'ı konuk etti.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Fred, 79. dakikada Edinson Cavani ve 90+6. dakikada Mason Greenwood attı. Tottenham'ın tek sayısını ise 40. dakikada Son Heung-Min kaydetti.



Manchester United'ın 35. dakikada Cavani ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 63'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Tottenham ise 49 puanla 7. sırada yer buldu.



Manchester United, gelecek hafta Burnley'i konuk edecek. Tottenham ise Everton deplasmanına gidecek.



