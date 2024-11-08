MANU, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı

Manchester United, Amad Diallo'nun 2 golüyle PAOK'u yendi ve Avrupa'da 380 gün sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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MANU, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı
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08 Kasım 2024 01:09
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Manchester United ile PAOK karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 77. dakikalarda Amad Diallo kaydetti.

Avrupa'da 380 gün sonra kazanan Manchester United, puanını 6'ya çıkardı. PAOK ise 4. maçında 3. kez yenilerek 1 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Bodo/Glimt'i ağırlayacak. PAOK ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.

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