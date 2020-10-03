Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 2015 yılından bu yana süren transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Haber; AA
Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı
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03 Ekim 2020 16:06
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 2015 yılından bu yana süren transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) siyah-beyazlı kulübe çeşitli teknik direktör ve futbolculara olan borcu nedeniyle uyguladığı transfer yasağı kaldırıldı.

Açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte sabırla bekleyen 'Tarzanlara' çok teşekkür ediyoruz. Manisa'mıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancınızı kaybetmeyin Manisaspor yaşayacak." ifadelerine yer verildi.



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