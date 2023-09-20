Manisa FK-Göztepe maçı Akhisar'da

1. Lig'de Manisa FK ile Göztepe arasındaki mücadele Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK-Göztepe maçı Akhisar'da
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20 Eylül 2023 18:32
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günkü Manisa FK-Göztepe maçının stadı ve başlama saati değişti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Manisa FK karşılaşmasının başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak değiştirildiği belirtildi.

Karşılaşmanın saat 16.00'da şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı.

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