Manisa FK-Göztepe maçı Akhisar'da

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günkü Manisa FK-Göztepe maçının stadı ve başlama saati değişti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Manisa FK karşılaşmasının başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Manisa FK karşılaşmasının başlama saatinin 19.00, stadının ise Spor Toto Akhisar Stadı olarak değiştirildiği belirtildi.
Karşılaşmanın saat 16.00'da şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı.