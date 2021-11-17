Manchester United yeni teknik direktör arayışında

İngiliz ekiplerinden Manchester United'ın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United yeni teknik direktör arayışında
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17 Kasım 2021 17:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam etmeyeceği ileri sürüldü.

İngiliz basını, Premier Lig ekibinin, Liverpool ve Manchester City yenilgilerinden sonra yeni teknik direktör arayışına girdiğini aktardı.

Habere göre, Manchester United'ın takımın başına getirmek istediği öncelikli ismin Leicester City'yi çalıştıran Brendan Rogers olduğu kaydedildi.

Ayrıca United yönetiminin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı çalıştırıcısı Luis Enrique ile de ilgilendiği ifade edildi.


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