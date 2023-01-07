Manchester United kupada Everton'u eledi

İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Manchester United, sahasında Everton'u 3-1 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United kupada Everton'u eledi
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07 Ocak 2023 01:04
İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Manchester United, sahasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'u ağırladı.

Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Manchester United, Antony'nin golüyle öne geçerken Coady 14'te eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Manchester United öne geçme çabası verirken Coady, bu kez kendi kalesine attığı golle takımının 2-1 yenik duruma düşmesine neden oldu. 90+7. dakikada kazanılan penaltıda ise Rashford topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 olarak ilan etti.

Öte yandan Marcus Rashford, son 5 maçta 5. ve Old Trafford'daki son 7 maçta 7. golünü kaydederek kariyerinin zirvesini yaşadığı sezonda takımına katkı sağlamayı sürdürdü.

Menajer Erik Ten Hag ise Manchester United'ın başında çıktığı son 7 maçta 7. galibiyetini alırken Old Trafford'daki son 8 maçını da kazanarak istikrarını sürdürdü.

Manchester United'ın bir üst turdaki rakibini kura çekimi belirleyecek.

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