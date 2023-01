Manchester United kupada Everton'u eledi

İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Manchester United, sahasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı Everton'u ağırladı.



Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Maça hızlı başlayan Manchester United, Antony'nin golüyle öne geçerken Coady 14'te eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda Manchester United öne geçme çabası verirken Coady, bu kez kendi kalesine attığı golle takımının 2-1 yenik duruma düşmesine neden oldu. 90+7. dakikada kazanılan penaltıda ise Rashford topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 olarak ilan etti.



Öte yandan Marcus Rashford, son 5 maçta 5. ve Old Trafford'daki son 7 maçta 7. golünü kaydederek kariyerinin zirvesini yaşadığı sezonda takımına katkı sağlamayı sürdürdü.



Menajer Erik Ten Hag ise Manchester United'ın başında çıktığı son 7 maçta 7. galibiyetini alırken Old Trafford'daki son 8 maçını da kazanarak istikrarını sürdürdü.



Manchester United'ın bir üst turdaki rakibini kura çekimi belirleyecek.





