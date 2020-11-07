İngiltere Premier Lig'de Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Manchester United oldu.Everton'ın golünü 19. dakikada Bernard kaydetti. Manchester United'ın golleri 25 ve 32'de Bruno Fernandes, 90+5'te Edinson Cavani'den geldi. Cavani, Manchester United'da ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından koltuğu sallanan Ole Gunnar Solskjaer, Everton galibiyetiyle biraz olsun nefes aldı. Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi ligde 2 maç sonra galibiyete ulaşırken, Carlo Ancelotti yönetimindeki Everton ise arka arkaya 3. lig maçından mağlubiyetle ayrıldı.Everton'da milli futbolcumuz Cenk Tosun, 80'de James Rodriguez'in yerine oyuna dahil oldu.Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 10'a yükseltti. Everton 13 puanda kaldı.Milli aranın ardından Everton, Fulham'a konuk olacak. Manchester United, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.