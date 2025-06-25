Manchester United'da ayrılık: Victor Lindelöf

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, deneyimli savunmacısı Victor Lindelöf ile yollarını ayırdığını duyurdu.



35 MİLYON EUROYA GELDİ



Lindelöf, 2017 yazında 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle Benfica'dan Manchester United'a transfer olmuştu.



PERFORMANSI



8 sezon Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen 30 yaşındaki stoper, 284 maçta forma giydi ve 4 gol atarken, 7 asist yaptı.



Lindelöf, İngiliz devi ile 2023'te İngiltere Lig Kupası'nı, 2024'te ise İngiltere Kupası'nı kazandı.















