Manchester City hata yapmadan 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.



Villa Park'ta oynanan maçı Manchester City 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golle 27'de Dias ve 43'de Bernardo Silva'dan gelirken Aston Villa'nın 47. dakikada Watkins ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.



Bu sonucun ardından Manchester City 32 puana yükseldi ve lider Chelsea'yi takibini sürdürdü. Aston Villa ise 16 puanda kaldı.





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