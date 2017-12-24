Süper Lig'de 16. hafta maçında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan sürpriz bir sonuç çıktı ve Yeni Malatyaspor, Kayserispor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Khalid Boutaib'den geldi. Boutaib, Süper Lig'de 16. maçında 9. golün altına imza attı.Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 2-1 yenerek sürprize imza atan Yeni Malatyaspor, bu hafta da Kayserispor deplasmanından galibiyet çıkartarak ligdeki puanını 22'ye yükseldi. Ligde 8 hafta aradan sonra yenilgi yüzü gören Kayserispor ise 30 puanda kaldı. Kayserispor, bu hafta Malatyaspor karşısından galibiyetle ayrılsaydı sezonun ilk yarısını Fenerbahçe ile aynı puanda tamamlayacak ve Beşiktaş'ı da 1 puanla geride bırakacaktı.11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.45. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanattan Pereira'nın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Boutaib'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-153. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasÜmit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan BilirLung, Tiago Lopes (Dk. 46 Bia), Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Kucher (Dk. 80 Espinoza), Badji, Şamil Çinaz (Dk. 68 Stojiljkovic), Deniz Türüç, Mendes, Umut BulutErtaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım (Dk. 71 Buğra Çağıran), Aytaç Kara, Pereira (Dk. 78 Dening), Turgut Doğan Şahin (Dk. 57 Adem Büyük), BoutaibDk. 45 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)Dk. 60 Şamil Çinaz, Dk. 84 Espinoza (Kayserispor), Dk. 65 Chebake, Dk. 77 Mina, Dk. 82 Aytaç Kara, Dk. 84 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)