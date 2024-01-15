Magic, Carter Jr. ve Fultz'u takas etmeye hazır

Orlando Magic'in, Wendell Carter Jr ve Markelle Fultz için takas piyasasını araştıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Magic, Carter Jr. ve Fultz'u takas etmeye hazır
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15 Ocak 2024 14:56
Orlando Magic'in, Wendell Carter Jr ve Markelle Fultz için takas piyasasını araştıracağı bildirildi.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla sürpriz takımlardan biri olan Orlando, playoff yolundaki yerini sağlamlaştırmak adına birkaç hamle yapmaya karar vermiş olabilir.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'e yazdığı yazıda Orlando'nun Carter Jr. ve Fultz ile takas pazarını keşfetmeye yöneldiğini belirtti.

Bu sezon 13 milyon doların biraz üzerinde kazanan Carter Jr'ın sözleşmesinin bitimine iki yılı ve 22,8 milyon doları kalmış bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu son iki sezonda sakatlıklarla mücadele ederken, geçen yıl 25, bu sezon ise 26 maç kaçırmıştı.

Sözleşmesinin son sezonunda yer alan ve 17 milyon dolar kazanan Fultz ise, Orlando'dayken de müzmin sakatlığını üzerinden atamamış ve bu sezon yalnızca sekiz maçta forma giyebilmişti.

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